Conte traccia d'esame agli esami per i giornalisti: la scelta della commissione

Martedì a Roma, qualche ora prima della partita di San Siro contro il Milan, all’Ergife Palace Hotel è andata in scena la prova scritta degli esami di idoneità professionale per giornalisti - per diventare professionisti - e una delle tracce riguardava proprio il signor Antonio e la sua squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Conte e i suoi traccia d’esame insieme con il caso delle manovre militari della Cina in Taiwan; con il Governo italiano e l’Unione Europea; con la situazione politico-economica della Germania; con gli Oasis dei fratelli Gallagher e altri casi di cronaca.