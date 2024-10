I tifosi azzurri sono tornati virali: sul web spopola un coro intonato a Milano

vedi letture

I tifosi del Napoli tornano a farsi apprezzare in tutta Italia. Sui social e sul web in generale c'è un coro azzurro che sta spopolando. Lo scrive il Corriere dello Sport: "C’è febbre azzurra in città. Ora, a casa Maradona, l’attesa è tutta per Napoli-Atalanta. Si giocherà domenica alle 12.30 con 51mila spettatori. Biglietti da giorni introvabili.

L’euforia contagia la squadra. Spopola sui social il coro sulle note de “L’italiano” di Toto Cutugno intonato a Milano con testo modificato: «Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono napoletano... napoletano vero»".