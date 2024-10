Sold out al Maradona per Atalanta e Roma: il dato incredibile sugli spettatori

vedi letture

C’è febbre azzurra in città. Ora, a casa Maradona, l’attesa è tutta per Napoli-Atalanta. Si giocherà domenica alle 12.30 con 51mila spettatori. Biglietti da giorni introvabili. L’euforia contagia la squadra.

Dopo l’Atalanta, al Maradona si tornerà il 24 novembre alle 18 per Napoli-Roma. Altro sold out annunciato. La prima fase di vendita procede spedita. Da lunedì toccherà ai possessori di Fidelity Card, per la vendita libera bisognerà aspettare giovedì prossimo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Oltre centomila spettatori per le prossime due gare interne.