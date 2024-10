Repubblica: "Milan, Fonseca a rischio dopo il ko col Napoli. Allegri in pole"

La sconfitta col Napoli riapre la crisi rossonera scrive Repubblica oggi in edicola. La panchina di Fonseca trema, l'allenatore non è più sicuro di poter proseguire. Il quotidiano aggiunge: "Allegri è in pole position per la panchina, ma i dirigenti latitano". Spunta dunque l'ex tecnico della Juve come possibile successore di Fonseca qualora anche i prossimi risultati del Milan dovessero essere negativi come l'ultimo contro la squadra azzurra.