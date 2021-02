Gattuso in discussione: posizione critica, non ci sono i presupposti per un futuro al Napoli

Non ci sono i presupposti per immaginare un futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli oltre il termine di questa stagione. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "E’ critica, invece, la posizione di Gattuso, che è fuori dalla zona Europa ed è a quattro punti dal quarto posto, anche se ha una partita in meno che verrà giocata mercoledì 17, a Torino, contro la Juve. Ma il Napoli vive una fase d’involuzione, ormai da un paio di mesi e la posizione dell’allenatore è fortemente in discussione".