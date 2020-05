Gazzetta annuncia: "C'è già l'accordo, Napoli e Kappa insieme fino al 2025! Le cifre"

Focus sul ruolo degli sponsor tecnici per i club di Serie A. Nel dettaglio, parlando di cifre, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Kappa, che versa 8 milioni al Napoli e ha il contratto in scadenza tra due anni, è pronta al rinnovo. Si legge, testualmente: "Dietro c’è Kappa che ha Genoa, Sassuolo, Brescia, acquisisce la Fiorentina e soprattutto versa poco più di 8 milioni al Napoli. Contratto che scade nel 2022, ma tra i Boglione e De Laurentiis c’è già un accordo per allungare di 3 anni".