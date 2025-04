Gazzetta e la svolta estiva: "Con Brescianini, McTominay non sarebbe mai arrivato"

Nell’elogiare McTominay per la doppietta contro il Torino, con il Napoli ora da solo in vetta alla classifica del campionato a +3 sull'Inter a quattro giornate alla fine, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda della svolta estiva sul mercato. Ovvero di quando stava per arrivare a Brescianini al Napoli che avrebbe chiuso la porta lo scozzese.

Proprio il mancato arrivo dell’ex Frosinone - poi andato all'Atalanta ma senza quasi mai incidere - ha permesso a Napoli di averlo libero per Scott - pagato 30 milioni, un affare - che si sta rivelando uomo scudetto con 11 goal e cinque reti nelle ultime tre partite. Lo chiamano l'apribottiglie del Napoli perché segna sempre per primo sbloccando le gare. Come con Empoli, Monza e ora Torino. Nel momento decisivo della stagione. Tempismo perfetto.