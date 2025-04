Gazzetta esalta Conte: "Ancora una volta straordinario valore aggiunto"

"Come l’Inter è andata in crisi nel momento della verità, il Napoli è tornato a un rendimento elevato proprio adesso benché abbia dovuto confrontarsi a sua volta con infortuni importanti. Conte ha rappresentato pure stavolta – come spesso gli è capitato in carriera – uno straordinario valore aggiunto". Lo scrive in un'editoriale La Gazzetta dello Sport di oggi dopo la vittoria del Napoli sul Torino e il sorpasso completato all'Inter che cade in casa contro la Roma.

"Magari dopo poche stagioni ha spremuto a tal punto i calciatori e i dirigenti da rendere inevitabile l’addio – non a caso il suo rapporto più lungo con un club sono i tre anni alla Juve – ma in quel periodo ottiene risultati superiori. Quest’anno, per esempio, vola in testa al campionato potendo sì contare su un McTominay fenomenale, ma avendo dovuto fare ricorso spesso a Juan Jesus, Mazzocchi, Ngonge: chissà se avrebbero trovato uno strapuntino per sedersi nella panchina dell’Inter".