Gazzetta esalta Lukaku: "Forse ora si sono arresi anche i più scettici"

"Forse ora si sono arresi anche i più scettici. Anche perché dopo quasi sette mesi di stagione, impossibile non notare che ci sia un Napoli con Lukaku e uno senza": a scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che esalta il campionato del belga, autore di 10 gol e 8 assist in Serie A.

Il quotidiano aggiunge: "Vero, Romelu non è più il centravanti dominante che vince da solo le partite. Eppure ogni volta che segna, il Napoli vince. E anche quando non trova la rete, sono gli altri a usufruire del suo lavoro sporco, della sua capacità di proteggere palla e creare spazi. Solo la sua sola presenza costringe due difensori a restare sempre piantati dietro, per evitare pericoli. Sì, Lukaku è tornato a fare la differenza come nell’anno dello scudetto interista", si legge.