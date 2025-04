Gazzetta: "Inter, che fatica. Ha giocato 15mila minuti in più del Napoli"

"Inter, che fatica. Gioca 15mila minuti in più del Napoli. Lautaro spremuto" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La rosa nerazzurra, si legge sul quotidiano, ha giocato in totale 50mila minuti contro i 35mila del Napoli che aveva solo il campionato e la Coppa Italia con l'eliminazione agli ottavi di finale. "Così la stanchezza pesa" fa notare la Gazzetta che prova dunque a motivare cosi le ultime due sconfitte dell'Inter e un calo evidente.