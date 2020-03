Gazzetta - Meret è un caso: infortuni all'ordine del giorno, non ha continuità per fragilità fisica

Il caso Meret è aperto, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, sottolineando che non è in discussione l'investimento fatto, ma la fragilità fisica del portiere. Meret è destinato a un futuro importante, ma la sua carriera - si legge - non conosce la continuità e parlare solo di sfortuna è superfluo perché le interruzioni per problemi fisici, per lui, sono all'ordine del giorno. Ora è fermo per un edema dovuto a un trauma contusivo rimediato in campionato, contro l'Inter, e mercoledì ha rimediato un problema muscolare. Nulla è cambiato nella considerazione del club, ma i suoi malanni sono oggetto di riflessione continua nello staff sanitario.