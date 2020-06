Gazzetta - Petagna non vede l'ora di passare al Napoli: la concorrenza non lo spaventa

Lo scorso gennaio il Napoli ha bloccato Andrea Petagna, acquistandolo dalla SPAL a titolo definitivo e lasciandolo a Ferrara in prestito fino a fine stagione. E, secondo La Gazzetta dello Sport, non sta più nella pelle per questa prima esperienza in una big: "Dall’altra parte Petagna, oggi con la Spal, che non vede l’ora di vestire la maglia azzurra da settembre. Andrea è osservatore interessato, che ha dovuto registrare il rinnovo di Mertens, ormai centravanti acquisito. Logico che se restasse anche Milik per lui sarebbe durissima trovare spazio al Napoli. [...] Insomma Petagna non è spaventato dalla concorrenza internazionale, ma ha bisogno di capire quanto il Napoli punti su di lui".