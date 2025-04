Gazzetta sull'Inter: "Non è neppure l'ombra della squadra di Champions"

vedi letture

Zero derby vinti su cinque, in una stagione in cui il divario con il Milan è stato netto. L'Inter chiude senza aver mai battuto i rivali cittadini nel 2025-26, ma soprattutto saluta il sogno Triplete con l'eliminazione dalla Coppa Italia. "In 5 stracittadine su 5, i nerazzurri non hanno mai tirato fuori la loro versione migliore", si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi.

"Neppure l’ombra della squadra esperta e spietata di Monaco". Inzaghi non è stato ripagato nè dai titolarissimi nè dai cambi: "Lautaro, Barella, Dimarco, Mkhitaryan e tante colonne ieri sono apparse irriconoscibili, svuotate. Il turnover necessario non ha pagato: disastrosi Taremi e Asllani".