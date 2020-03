Gazzetta sulla scelta di Mertens: "Avrebbe potuto accettare i soldi del Monaco, ma ha vinto la voglia di Napoli"

Voglia di Napoli decisiva nella scelta di Dries Mertens di rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno prossimo. Questo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il rapporto tra il belga e la città abbia avuto un ruolo decisivo nella decisione del classe '87: "Alla fine, ha prevalso il sentimento per questa città. Avrebbe potuto accettare l’offerta del Monaco - scrive il quotidiano - pronto a fargli sottoscrivere un contratto di 10 milioni di euro. Ma Mertens non ha voluto cedere alla tentazione del denaro, ha voluto riflettere bene, capire fino a che punto la sua passione per Napoli sarebbe potuto essere predominante. E stando all’esito dell’incontro col presidente di ieri pomeriggio, lo è stato.