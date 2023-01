Gli expected goals svelano il risultato finale di Inter-Napoli: il pronostico

Secondo la Gazzetta dello Sport, sia il Napoli sia l’Inter sono andati oltre i propri “expected goals” (Xg), i gol attesi.

Secondo la Gazzetta dello Sport , sia il Napoli sia l’Inter sono andati oltre i propri “expected goals” (Xg), i gol attesi. Nelle prime 15 giornate il Napoli ha segnato più di tutti, 37 gol, alla media di 2,46 a partita. Al secondo posto l’Inter con 34 reti, alla media di 2,26 e in base al loro fatturato offensivo avrebbero dovuto segnare 2 gol a gara il Napoli e 1,88 l’Inter. Gli azzurri hanno incassato 12 gol, i nerazzurri ne ha presi 22, dieci in più.

La squadra di Spalletti ha concesso due gol agli avversari soltanto in tre occasioni, contro Verona, Bologna e Udinese, e sempre in partite che ha vinto. L’Inter ha perso contro Lazio, Milan e Udinese, e in ciascuna di queste tre sconfitte ha permesso tre gol agli avversari.

Con una lettura superficiale di questi dati si potrebbe desumere che il 2-2 sia il risultato probabile di domani a San Siro. Questa lettura però rischia di essere abbastanza teorica a causa delle diverse fasi difensive e il risultato potrebbe mutare in 2-3.