Higuain-Juve, Gazzetta: "Costato 122 mln, è stato l'inizio delle difficoltà finanziare del club"

Higuain alla Juve: un affare che a distanza di anni viene bocciato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Parlando delle difficoltà economiche del club bianconero, la rosea individua in quell'affare il momento della svolta in negativo: "Dal punto di vista della movimentazione degli investimenti, la vera svolta va rintracciata nell’estate 2016. Non a caso, nel 2016-17, il valore della rosa a bilancio schizza a 302 milioni dai 186 del 2015-16. La cessione-record di Pogba al Manchester United per 105 milioni spinge i dirigenti ad alzare l’asticella: arriva così Higuain, pagando al Napoli la clausola (91 milioni complessivi) e offrendo all’argentino uno stipendio mai così alto (7,5 milioni netti contro i 4,5 di Pogba).

Comprendendo tutto, Higuain è costato 122 milioni: 91 per l’acquisto, 45 per lo stipendio (buonuscita compresa), 4 per oneri accessori, meno i 18 milioni incassati dal prestito a Milan e Chelsea nel 2018-19. I suoi gol sono stati preziosi per gli scudetti 2017 e 2018, troppo poco per giustificare l’esborso".