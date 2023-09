CdM - A Napoli si dice che si è rotto il giocattolo, ma è una visione distorta

Focus sul momento del Napoli sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Focus sul momento del Napoli sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Alla sbornia post-scudetto è subentrato il timore di non farcela a ripetersi. È frequentissimo ascoltare la frase «ora dobbiamo aspettare altri 33 anni», questo numero il cui significato si estende anche in campo religioso. A noi napoletani piace la numerologia, vedi il lotto, piacciono i misteri, e piace sapersi protetti da San Gennaro.

Complice anche le scelte societarie e l’abbandono di qualche immenso protagonista, spesso si sente anche dire che si è rotto il giocattolo. In psicologia si sa che i pensieri negativi portano ad una distorsione cognitiva, per sfociare anche nella depressione. Avere questi pensieri non significa non amare la squadra, ma ne danno una visione distorta. Il postulato è: la squadra di Spalletti non c’è più, mó sai che succede...E da questo si arriva alla lettura del futuro: speriamo di farcela ad arrivare quarti, Garcia non mangia il panettone, il gruppo si è diviso.