Cdm - Chi fa posto a McTominay? Conte ha provato anche il 4-3-3: i dettagli

Castel Volturno è un laboratorio e in questi giorni il Napoli ha sperimentato diverse anime tattiche. A partire ovviamente dall'attuale 3-4-2-1 con Olivera in vantaggio su Spinazzola rispetto alla formazione di Cagliari e - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - un 4-3-3 mascherato con McTominay titolare dal primo minuto.

La partita di Coppa Italia contro il Palermo sembra l’occasione per sperimentare cambiamenti ma - si legge - c’è la tentazione d’anticipare qualche novità allo Stadium, magari anche a gara in corso. Con lo scenario del 4-3-3 sarebbe sacrificato Mazzocchi e magari Politano nella fase di non possesso avrebbe il compito di scalare quasi a ridosso della linea difensiva. Il Napoli cerca l’abito più adatto, dalla chiusura del mercato cerca altre soluzioni tattiche, ma Conte vuole un cambiamento graduale e per la sfida contro la Juventus sta oscillando un po’ tra vecchie e nuove idee.