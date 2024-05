CdM - Conte ha già blindato 8 azzurri: da Kvara e Lobotka a Meret e Rrahmani, gli incedibili

Il Napoli va incontro a una rifondazione con Antonio Conte in panchina e diversi calciatori che potrebbero cambiare.

Il Napoli va incontro a una rifondazione con Antonio Conte in panchina e diversi calciatori che potrebbero cambiare. Ma per il momento l'allenatore salentino parte da chi confermare. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, raccontando che ci sono ben 8 calciatori considerati intoccabili:

"Conte nei colloqui con Manna ha indicato i punti fermi da cui ripartire: Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo sono gli intoccabili ma non sarà facile perché per Kvara ci sono Paris Saint Germain e Barcellona mentre per il capitano si registra l’interesse dell’Inter e soprattutto della Juventus. Meret, Rrahmani, Politano e Raspadori anche sono stati inseriti nell’elenco degli uomini da confermare".