CdM: "Conte potrebbe abbandonare il 4-3-3 per puntare su Raspadori"

Conte potrebbe abbandonare il 4-3-3 con l'infortunio di David Neres. Questa la notizia che viene data dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Raspadori è comunque in forma e contro la squadra di Nesta è entrato in campo con la voglia di spaccare il mondo, risultando decisivo per il cross vincente per McTominay che ha risolto la gara. Ecco perché il modulo 4-3-3 potrebbe non essere più una certezza per Conte che di volta in volta può scegliere chi ha una buona condizione.

Del resto lo ha ribadito più volte il tecnico salentino: gioca chi sta meglio". E ancora, in un altro passaggio: "Nonostante sia stato impiegato poco da Conte non ha mai perso il sorriso e ora è il classico jolly che può essere calato in queste ultime cinque partite per portare a casa un traguardo insperato all'inizio del campionato".