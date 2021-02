CdM - Gattuso vara il Napoli mutevole: tre moduli, scelto quello per il Genoa

Il Napoli ora è mutevole: tre i moduli alla ricerca di una identità. Titola così l'approfondimento tattico del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sulla volontà di Gattuso di avere a disposizione più moduli in base alle necessità, sottolineando come: "A Genova si torna all’antico con il 4-3-3".

Il quotidiano scrive: "Ha sorpreso tutti, anche Gasperini, la scelta di passare al 3-4-3 per la sfida contro l’Atalanta, adottando anche il 3-5-2 nel finale. Gattuso l’ha spiegata come una mossa d’emergenza per limitare la forza offensiva dell’Atalanta, considerando le condizioni della rosa, con Elmas e Zielinski stanchi, Petagna da preservare viste le assenze in attacco.

Il calcio è fatto da momenti, il Napoli deve limare gli alti e bassi, la terapia di Gattuso per la malattia post-Verona si è concentrata soprattutto sulla fase difensiva. La duttilità è una risorsa ma c’è bisogno di equilibrio tra le certezze e la capacità d’escogitare nuove soluzioni nei momenti più difficili".