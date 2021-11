CdM - Insigne anche a San Siro aveva fastidi al ginocchio, sarà pronto per la Lazio

Insigne da qualche settimana sta gestendo dei fastidi al ginocchio destro, a Milano ha giocato con una fasciatura. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sulle condizioni del numero 24 azzurro: "Il capitano ieri si è dedicato soltanto alle terapie e ad un po’ di lavoro personalizzato in palestra e, dopo un consulto con Spalletti e lo staff medico, si è deciso di non rischiare per la trasferta di Mosca.

La diagnosi è una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro, quello a cui si è operato al crociato nel 2014, sette anni fa. La scelta è precauzionale, il Napoli vuole che sia al massimo per la partita contro la Lazio di domenica sera, considerando anche le altre assenze in attacco.