CdM - Milano non è Roma per Spalletti: se sarà fischiato non ne farà un dramma

E' una sfida ad una grande ex, ma non la più grande ex per Luciano Spalletti, almeno dal punto di vista emotivo: Milano non è Roma, l'Inter non è la Roma per l'allenatore del Napoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "I fischi? All’Olimpico non gli furono risparmiati e ci rimase... Se fosse così anche San Siro non sarebbe un dramma. Milano è tanto per lui, ma rispetto a Roma il distacco emotivo è enorme. Ci sono ricordi belli che vanno oltre il carico di dolore e amarezza quella piazza gli ha lasciato,non c’è evidentemente la sensazione di appartenenza".