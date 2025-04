CdM - Napoli ci crede: 7° sold-out di fila al Maradona

Con cinque giornate alla fine del campionato, in casa Napoli è il momento della massima concentrazione. Antonio Conte lo sa bene e in questi giorni ha deciso di lavorare più sull’aspetto mentale che su quello fisico, cercando di tenere i suoi calciatori lontani da pressioni e ansie, per affrontare al meglio lo sprint finale.

Domenica sera, contro il Torino al Maradona (ore 20.45), ci sarà il settimo tutto esaurito consecutivo. Un pubblico caldo e carico, pronto a spingere gli azzurri verso un sogno. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.