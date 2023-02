Cdm - Napoli domina l'Europa: solo due squadre hanno fatto meglio

I numeri del Napoli sono già di spessore internazionale: è quarto per gol fatti, terzo per media tiri in porta, quinto per percentuale di possesso palla

I numeri del Napoli sono già di spessore internazionale: è quarto per gol fatti, terzo per media tiri in porta, quinto per percentuale di possesso palla.

Ogni campionato ha un peso specifico, un punteggio differente, una sorta di punto di partenza che viene costantemente aggiornato a seconda dei risultati. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è terzo dietro Bayern Monaco e Manchester City, davanti al Barcellona, al Liverpool che ha perso posizioni in virtù degli ultimi risultati in Premier League, al Real Madrid finalista al Mondiale per Club, all’Arsenal capolista in Inghilterra.