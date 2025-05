Italiano, nessun contatto con Milan e Napoli: ecco la sua priorità per il futuro

Vincenzo Italiano ha un desiderio chiaro: restare a Bologna. Lo ha ribadito anche il suo entourage nell’incontro di ieri con l’ad Fenucci, Sartori e Di Vaio. Nessun contatto con il Milan, nonostante le voci, e lo stesso discorso vale per il Napoli. La priorità è Casteldebole, e il club rossoblù ha proposto un rinnovo fino al 2028. A scriverlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

La trattativa tra parti dunque prosegue, il nodo è economico: la richiesta è superiore ai 2,1 milioni dell’attuale contratto, anche alla luce della storica Coppa Italia appena conquistata. Nessuna fumata bianca per ora, ma le sensazioni sono positive. Le parti si riaggiorneranno tra oggi e domani, dopo che Fenucci avrà riferito i dettagli a Joey Saputo. Intanto, Italiano ha chiesto garanzie tecniche: via libera alla cessione di un paio di big solo in cambio di rinforzi pronti. L’allenatore non vuole ripetere i limiti dell’ultimo mercato, quando sfumò per esempio Mateo Retegui per 25 milioni.