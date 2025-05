La città sta vivendo l'attesa in maniera diversa: notata questa differenza tra gli Scudetti?

"Chi arriva a Napoli pensando di vivere l’emozione della grande attesa scudetto dei fortunati dell’87, del ’90 e soprattutto del 2023 fa un buco nell’acqua". Si esprime così l'edizione odierna del Corriere dello Sport nel raccontare l'atmosfera che si sta vivendo in questi giorni a Napoli, nel corso di questa lunga vigilia del match col Cagliari e della possibile vittoria dello Scudetto:

"Enorme: non ci sono bandiere e festoni azzurri tutto intorno, non ci sono striscioni e neanche quel meraviglioso sole che due anni fa si stabilì in città come un tifoso permanente, insieme con centinaia di migliaia di turisti in estasi per tanta euforia. Era aprile, all’epoca, e sembrava l’isola che non c’è. Era de maggio, oggi, e la vita, a meno di quarantotto ore dalla partita contro il Cagliari che vale la vita stessa, scorre indifferente. Lenta, silenziosa, operaia, fatalista. L’ordine millenario delle cose è stato ristabilito in un paio di giornate di campionato: Napoli velata di scaramanzia".