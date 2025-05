La Juve sulle tracce di tutti gli obiettivi azzurri: si è informata su De Bruyne e David

"Il Napoli insiste anche con un altro parametro zero: Jonathan David, 24 anni, attaccante canadese appena svincolato dal Lilla che come KDB è seguito da molti club". Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il d.s. Manna è scattato piuttosto presto, tanto che nel weekend della partita contro il Genoa gli agenti del giocatore sono stati a Napoli, ma anche in questa storia ci sono elementi economici da sistemare. L’Inter resta sulle sue tracce.

E la Juve s’è informata esattamente come per Kevin. Fino a domani, ovviamente, l’attenzione sarà interamente rivolta alla partita decisiva del campionato contro il Cagliari, ma subito dopo comincerà un’altra estate molto calda: sono davvero tante le piste in piedi e le situazioni da definire. Da sabato sarà già futuro".