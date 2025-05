Lega Serie A ci ripensa: preparata una doppia premiazione per il duello-scudetto

Non succederà ciò che sta per capitare in Croazia, col presidente della Federcalcio fermo in autostrada nell'attesa di capire chi vincerà il titolo nell'ultima giornata tra Dinamo Zagabria (62), Rijeka (62) e Hajduk Spalato (60), ma la Lega Serie A ha cambiato i suoi piani riguardo alla preparazione delle premiazioni per lo scudetto. Inizialmente si era pensato di organizzarla solo a Napoli, visto il vantaggio di Conte e la sfida a un Cagliari già salvo, ma si vogliono evitare brutte sorprese.

Per questo motivo, stando a ciò che riporta Repubblica, in queste ore sono in corso le preparazioni per la premiazione sia al Maradona di Napoli che al Sinigaglia di Como, sedi rispettivamente di Napoli-Cagliari e Como-Inter. Probabile che il presidente Simonelli sia al seguito della formazione di Antonio Conte, col suo vice pronto a premiare i nerazzurri qualora dovesse concretizzarsi la rimonta.