CdM - Ounas, si tratta col Cagliari: richiesta è di 12 mln

Giorni caldi per Adam Ounas, sicuro partente in questa sessione di mercato. L'esterno algerino è stato individuato come possibile contropartita da offrire al Sassuolo per portare in azzurro Adam Ounas, ma per lui non mancano altre offerte. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, è in piedi una trattattiva con il Cagliari per Ounas: la richiesta del Napoli è di 12 milioni di euro.