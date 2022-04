CdM - Perché credere allo scudetto: nessuna domina, il Napoli c'è

Perché credere allo scudetto? Per tanti motivi. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Perché credere allo scudetto? Per tanti motivi. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non c’è né la Juventus di Allegri né l’Inter di Conte, manca la squadra che domina il campionato. Milan, Napoli e Inter hanno avuto momenti d’oro, dove sembravano pronte a scappare ma nessuno l’ha mai fatto. L’Inter è in ripresa, contro il Verona ha dato l’impressione che il successo in casa della Juventus abbia rappresentato la medicina giusta ma lo scivolone è sempre dietro l’angolo, come dimostrato i soli sette punti in sette partite tra febbraio e marzo. Il Milan non ha segnato in due gare consecutive, facendo 0-0 contro Bologna e Torino, ha perso sedici punti potenziali contro le squadre che vanno dal nono all’ultimo posto, più del Napoli".