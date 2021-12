CdM - Perché Manolas è stato controllato? Tutto chiarito: la ricostruzione

Kostas Manolas è rientrato in Grecia, ufficialmente per motivi personali, con un permesso che il club gli ha regolarmente accordato. Perché è stato controllato? Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "E perché qualcuno ha trasferito fuori che avesse con lui un ingente somma di danaro? Tutto chiarito: Manolas aveva una somma in contanti considerevole ma non superiore al limite consentito. Il verbale gli è stato fatto ma soltanto come tutela di parte".