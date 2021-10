CdM - Prima per Juan Jesus, in campo anche Demme: le ultime di formazione

Ultime di formazione in vista della gara di domani contro il Legia Varsavia: Meret, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe esserci, si va verso la prima gara da titolare di Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro, Elmas è il sostituto ideale di Zielinski se si sceglie di preservarlo. Demme si candida per ritrovare il campo dal primo minuto. In attacco dovrebbe giocare Petagna al posto di Osimhen.