Cdm - Qual è il motivo delle parole di ADL a Report

Perché De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni simili a Report? La risposta arriva dal Corriere del Mezzogiorno

>Perché De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni simili a Report? La risposta arriva dal Corriere del Mezzogiorno: "Il presidente del Napoli, avendo una gestione corretta e senza debiti del club, non aveva bisogno di liquidità immediata, criticava l’idea che i club potessero perdere il controllo della Lega in cambio delle risorse dei fondi, era uno dei più forti oppositori all’operazione Project Goal che prevedeva la creazione di una media company e la cessione del 10% a Cvc, Advent e Fsi per 1,7 miliardi di euro".