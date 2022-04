CdM - Spalletti ha esternato un malessere che esiste con ADL

Spalletti dosa forze ed energie da mesi, sa evidentemente che la sua squadra non ne ha più. E sa che esiste un problema di sovraccarico anche mentale

Sono partiti i processi per cercare di comprendere perché l’allenatore ha tirato in ballo De Laurentiis. Si sofferma sulle parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Una reazione sicuramente di pancia («andatevi a lamentare con lui che pure brontola») sintomo però di un malessere magari anche lieve che evidentemente esiste. Il presidente del Napoli storicamente non si è mai intromesso fra tecnico e campo, lo avrà fatto ma parlando con lui al bar sport.

Spalletti dosa forze ed energie da mesi, sa evidentemente che la sua squadra non ne ha più. E sa che esiste un problema di sovraccarico anche mentale. Le sue scelte hanno sempre una logica. La logica dell’allenatore a cui nessuno a inizio stagione avrebbe chiesto lo scudetto. I cambi hanno dato punti e forse ne hanno tolti. Sempre in equilibrio, appunto.