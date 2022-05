CdM sul rinnovo di Mertens: "ADL sa che avrebbe i favori della piazza e farebbe bene al gruppo"

Il giocatore gradirebbe di restare qui ancora due anni, quindi un contratto che in qualche modo (anche con bonus e obiettivi personali) fosse di questa durata

Appuntamento a fine stagione per il rinnovo di Dries Mertens, con cui De Laurentiis ha già parlato qualche settimana fa e insieme hanno deciso di rivedersi a fine stagione. Si analizza la situaizone dell'attaccante belga sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"L’intenzione di entrambi è quella di continuare insieme e, in questo caso, non sono i soldi a fare la differenza. Mertens conosce le regole nuove di casa Napoli rispetto alla contrazione degli ingaggi ed anche un uomo (35 anni compiuti da poco) di parola. Disse che avrebbe accettato di restare anche guadagnando meno ed è orientato in tal senso. Il tempo, quello sì, è argomento di discussione.

Il giocatore gradirebbe di restare qui ancora due anni, quindi un contratto che in qualche modo (anche con bonus e obiettivi personali) fosse di questa durata. Mertens è il re di Napoli, ama questa città e il presidente azzurro sa che l’operazione rinnovo incontrerebbe i favori di una città intera e farebbe molto bene anche allo spogliatoio, che sarà sì rinnovato ma necessità di un leader carismatico come il belga.