CdM svela: "Insigne ha vissuto il day-after riguardando video dei rigori sbagliati dai più grandi campioni"

Per tutto il pomeriggio Insigne continuava a essere da solo con i suoi pensieri sul divano di casa, a guardare i video dei più grandi campioni dopo i rigori sbagliati. Scrive così del day-after del capitano azzurro l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta il grande sconforto del numero 24 del Napoli: "Se la testa gli suggeriva di stare in pace con se stesso (capita a tutti), il peso del fardello sull’atleta stremato per non essere riuscito a dare quanto poteva e voleva, è stato insopportabile. Errore fatale, non imputarglielo, sarebbe ipocrita. Peraltro è il terzo rigore fallito contro la Juventus. Ma addossargli il peso di una partita che andava giocata da tutti con la dose di veleno che Gattuso (fosse stato in campo) avrebbe avuto, è eticamente eccessivo, considerati anche gli insulti e le aggressioni del popolo dei social.

Soprattutto per il contributo che Insigne sta dando al Napoli in questa stagione, riconosciutogli peraltro fino a quattro giorni fa. L’errore pesa, le lacrime hanno rigato il suo cuore, ma gli effetti sarebbero devastanti se il capitano non riuscisse ad andare oltre. É questa ora un’altra prova di maturità a cui è chiamato".