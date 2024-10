CdS - Conte ha pochi dubbi sulla formazione, ma c'è un nuovo candidato

Antonio Conte non ha grossi dubbi di formazione in vista della ripresa del campionato. Le novità rispetto al match col Como riguardano difesa e centrocampo: Spinazzola per Olivera, che rientrerà acciaccato dal Sudamerica, e Gilmour per l'infortunato Lobotka. Anche sulla corsia mancina, dunque, non pare esserci nessuna riserva da sciogliere e il nuovo candidato, Spinazzola, dovrebbe spuntarla. E in attacco si va verso la conferma dei soliti tre: Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport:

"A sinistra, però, il candidato per una maglia da titolare resta Spinazzola, che ha approfittato della sosta per lavorare col resto dei compagni ed è dunque fresco, riposato e pronto a sfruttare una chance dal primo minuto che manda dal Palermo in Coppa Italia. Sarà, nel caso, la terza in campionato dall'inizio. Ogni decisione definitiva sarà rimandata alle prossime ore. [...] Pochi dubbi in attacco: con Lukaku e McTominay ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra".

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia