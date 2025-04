CdS esalta Conte: "Il più grande chirurgo d'urgenza della storia del calcio"

"Antonio Conte è il più grande chirurgo d’urgenza della storia del calcio". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport in un focus su Antonio Conte: "Nessuno come lui è in grado di prendere in cura una squadra finita in sala rianimazione e portarla – quasi sempre al primo anno – non solo fuori dall’ospedale ma alla vittoria. Alla gloria. Lo ha fatto alla Juventus dopo le macerie di Delneri.

Lo ha fatto all’Inter reduce da un decennio di sconfitte. Lo ha fatto al Napoli che lo scorso anno era finito in terapia intensiva: poi che vinca o meno lo scudetto, si vedrà. Ogniqualvolta un club si trova in una crisi che sembra senza via d’uscita, c’è un solo nome che viene accostato. Il suo"