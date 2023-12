CdS - Il momento più difficile degli ultimi tre anni: il Napoli ritiri fuori le sue enormi qualità

Tre sconfitte consecutive, l'enorme distanza dal primo posto, diversi problemi anche dal punto di vista della continuità di rendimento

Tre sconfitte consecutive, l'enorme distanza dal primo posto, diversi problemi anche dal punto di vista della continuità di rendimento all'interno della stessa partita. Non se la passa bene il Napoli dopo il k.o. dello Stadium. Lo scrive anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il momento è brutto, difficile come mai nelle ultime tre stagioni, ma che il gruppo deve tirare fuori carattere e passione. E le enormi qualità in questo periodo un po’ (troppo) nascoste". Con il calendario delle prossime partita gli azzurri hanno tutti per ritrovare il successo.