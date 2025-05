"Farò di tutto”, la promessa della moglie di Conte ai tifosi per convincerlo a restare

L'abbraccio di Napoli ad Antonio Conte e al resto della squadra durante la parata è stato incredibile. Per il tecnico salentino questa volta andare via sarà complicato, malgrado il richiamo della Juventus sia fortissimo. Aurelio De Laurentiis lo ha messo ulteriormente in difficoltà, pronunciando questa frase durante la cena per celebrare lo scudetto: "Quest'uomo ci ha fatto vincere anche senza Kvara. Merita ogni successo". Sembra un saluto, ma non fa altro che creare ancora di più un legame forte tra l'allenatore e il pubblico azzurro, la squadra, lo staff e tutti quanti.

Quella scritta dal Napoli è una pagina di storia memorabile e indimenticabile. Per capire quanto sia riuscito a legarsi all'ambiente anche Conte basta citare la frase della moglie, Elisabetta Muscarello, alla quale tanti sostenitori partenopei chiedevano di convincerlo a restare: "Farò di tutto", si legge sul Corriere dello Sport. Una promessa, gridata da uno dei pullman scoperti, che fa però anche capire che non sarà semplice trattenerlo.