Conte ha comunicato al Napoli che non ha accordi con altri club

Antonio Conte riflette sul futuro e non ha nessun accordo con la Juventus. Non ne ha neppure con altri club. Per ora è legato al Napoli fino al 2027, come da contratto firmato la scorsa estate. Lo scrive Repubblica oggi in edicola. Si parla dell'incontro fiume di ieri a Roma tra le parti.

"Antonio Conte si è infatti seduto al tavolo con Aurelio De Laurentiis per quasi quattro ore e gli ha comunicato urbi et orbi (alla presenza anche dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e del direttore sportivo Giovanni Manna) di non aver preso alcun tipo di accordo con altri club, smentendo dunque formalmente i rumors sul suo possibile ritorno a Torino".