CdS: "Jorginho-Messi, l'azzurro sfida l'argentino per il Pallone d'Oro"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il probabile duello tra Jorginho e Messi per il Pallone d'Oro. L'ex Napoli fosse stato attaccante o trequartista lo avrebbe già vinto, ma per ora deve accontentarsi, si fa per dire, di essere campione d'Europa sia con il club che con la Nazionale. La candidatura del regista prene corpo, guadagna credibilità e ripercorre quella di Varane, poi sconfitto da Modric nel 2018, quando vinse Champions e mondiale. Lo sprint di Kanté è stato arenato, ma quello di Messi appare difficile da fermare come sostiene L'Equipe, dato che ora ha vinto il titolo di Copa America, di capocannoniere e di miglior giocatore del torneo con l'Argentina. Con il Barça ha deluso, ma è arrivata comunque una Coppa del Re e il trofeo di Pochichi della Liga.