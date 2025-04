Cds - L'Inter perde colpi: solo loro possono perderlo e rischiano di perderlo

Il duello Napoli-Inter vale lo scudetto e si va a caccia di sensazioni, motivi, dettagli per capire come andrà a finire, chi ha più carte da giocare, quanta energia è rimasta. Il giornalista Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport racconta che Milano vive questo momento di alta tensione sorretta dall’esperienza di altre sfide ad alto livello e dallo scudetto sulle maglie, ma "l’Inter sta perdendo colpi, soffocata da una stagione di sessanta partite, due traguardi all’orizzonte e uno fallito (Coppa Italia) e non si sa l’effetto che fa. Si discute se sia stanchezza fisica o mentale, se i rincalzi non siano tutti all’altezza, però, alla fine, “questo campionato può perderlo solo l’Inter” e rischia di perderlo".

A Napoli invece è "tutto un formicolio sotto pelle, una vertigine improvvisa e imprevista, questo trovarsi nell’acqua alta, fianco a fianco della corazzata, proiettati in vetta dall’energia che un allenatore energico come Conte sa trasmettere alle sue squadre, rivitalizzando dieci campioni d’Italia 2023, inglobando sette acquisti costati 150 milioni, però subendo la perdita di Osimhen e Kvaratskhelia. La buona salute e una testa sgombra da timori, stress, affanni psicologici e parziale blocco di energie e lucidità sono le condizioni indispensabili al Napoli per andare sino in fondo".