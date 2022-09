CdS - Mario Rui da 8 in pagella: "Instancabile, pennella da grande centrocampista per il Cholito"

È un Mario Rui da 8 in pagella quello visto a San Siro secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport

È un Mario Rui da 8 in pagella quello visto a San Siro secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Questa la motivazione: " Instancabile dal primo all’ultimo minuto della sua gara. Sostiene il gioco di Kvaratskhelia in ogni momento e riesce, subito dopo, a contenere Saelemaekers. Non si sa dove trovi tutta quella energia, che non ne offusca le qualità perché il cross del 2-1 di Simeone è la pennellata di un grande centrocampista. E’ vero che i terzini del Portogallo sono Cancelo e Nuno Mendes ma Rui continua a migliorare".

