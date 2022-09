Milan-Napoli 1-2, le pagelle: il Cholito fa sognare! Kvara si conferma, Meret, Kim e Rrahmani si esaltano

Le pagelle di Milan-Napoli 1-2

Meret 7 - Tiene il Napoli in parità nel primo tempo con un intervento straordinario su Giroud. Si ripete con altri due ottimi interventi, poi non può nulla sul gol subito. Sulla vittoria c'è anche la sua firma.

Di Lorenzo 6,5 - Non ha particolari colpe sul gol, in cui era chiamato a stringere, per il resto tiene come può il solito devastante Hernandez e quando può si propone con coraggio.

Rrahmani 7 - Un muro sulla miriade di palloni al centro dei rossoneri. Non manca la sofferenza, inevitabilmente, ma chiude con 11 spazzate, si esalta nella lotta e non rinuncia mai a far partire da dietro l'azione, chiudendo con meno tocchi solo di Lobotka.

Kim 7,5 - Chiude probabilmente col mal di testa per il numero di palloni che respinge nel cuore dell'area di rigore. Limita come può anche un cliente scomodo nel corpo a corpo come Giroud e quando viene puntato si oppone col corpo.

Mario Rui 7 - Soffre soprattutto quando il Milan alza palla nel suo lato, per vincere facilmente il duello fisico. Anche nelle difficoltà non rinuncia mai a giocare palla a terra, viene premiato nella ripresa e il suo assist perfetto per Simeone regala 3 punti preziosi ed un voto importante in pagella (dal 91' Olivera sv)

Anguissa 7 - Soffre inizialmente il fiato sul collo dei rossoneri, non ha mai lo spazio per poter giostrare palla, ma cresce alla distanza, man mano che cala la pressione rossonera e nel finale diventa devastante quando il campo si apre.

Lobotka 7 - Non demerita sin dall'inizio, ma il Milan lo tiene fuori dal gioco, quasi ingabbiato. Alla lunga cala la pressione, riesce a divincolarsi e fa partire più azioni. Sull'1-1 dà il segnale giocando sempre in verticale ed il Napoli non si abbassa, poi sul 2-1 torna a dominare negli spazi larghi.

Zielinski 6,5 - Prova a dare più qualità all'azione, ma il Napoli esce poche volte dal pressing, sopratutto nel primo tempo, e la prestazione ne risente. Tiene comunque botta, prova anche a sporcarsi quando c'è da fare legna e poi respira nella seconda parte (dall'87' Ndombele sv)

Politano 6,5 - Non una grande partita per la verità, ma riesce comunque a rendersi pericoloso con un colpo di testa in una fase di grande difficoltà, riuscendo a percorrere un'ampia porzione di campo con i compagni molto bassi. Ha il merito di concretizzare il rigore in una fase molto delicata (dal 66' Zerbin 6 - Non entra benissimo stavolta. Sbaglia un paio di palloni, poi soprattutto si fa prendere in mezzo sul filtrante per Hernandez. Ha la palla addirittura per chiuderla sull'1-3 ma Maingnan non si fa sorprendere, poi si sacrifica correndo e tappando dappertutto)

Raspadori 6 - Da salvare semplicemente perché gli arrivano pochissimi palloni, quei pochi li deve ripulire, girato di spalle e spesso anche in mezzo ai due centrali. Per larghi tratti non vede palla e finisce per abbassarsi sempre di più (dal 66' Simeone 7,5 - Il Cholito colpisce ancora! Entra per dare un aiuto nella pressione e far salire la squadra, ma alla prima vera occasione, con una torsione straordinaria, batte Maignan e regala tre punti al Napoli)

Kvaratskhelia 7 - Una spina nel fianco per il Milan, anche se spesso è da solo in mezzo ad un mare di avversari. Quasi da solo deve far salire i compagni. Fa ammonire Kjaer e Calabria, che Pioli sostituisce all'intervallo, poi Dest al primo pallone abbocca e concede rigore anziché calcio d'angolo (dall'87' Elmas sv)