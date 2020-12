CdS - Mertens, rientro previsto la prossima settimana: la situazione

L'infortunio di Mertens ha costretto il giocatore belga a restare lontano dal rettangolo di gioco per diverso tempo. Gattuso lo aspetta ma per il belga le prossime ore saranno decisive per capire il da farsi: come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il rientro di Mertens è previsto per la prossima settimana. Successivamente - si legge - verranno effettuate le verifiche relative alla sua condizione fisica, in modo da programmare l'effettivo rientro dell'attaccante.