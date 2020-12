CdS - Mini-rivoluzione con l'Az: saranno 5 i cambi di formazione

Gattuso ha in mente una piccola rivoluzione contro l'Az con cinque cambi rispetto alla squadra che ha affrontato la Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso. Ci sarà Ospina tra i pali, Maksimovic in difesa, Ghoulam a sinistra, Bakayoko al fianco di Fabian, Politano e non Lozano a destra. Ancora iniziale panchina per Petagna.