CdS - Napoli da sogno e sempre più da scudetto: scacciate via le paure per le assenze

Il Corriere dello Sport esalta la grande prova del Napoli contro la Lazio e scrive: "Il Napoli sogna da solo. E' uno spettacolo da Scudetto". Prestazione maiuscola da parte degli azzurri, Lazio annichilita. In meno di 90 minuti la formazione di Spalletti scaccia via le paure per le sconfitte con l’Inter e lo Spartak e le paure per le assenze di Osimhen, Anguissa e Politano. Grandissima prova per un Napoli capolista solitario del campionato e sempre più da Scudetto.