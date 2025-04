CdS non prevede stop per l'Inter: "Difficile che si faccia influenzare dal risultato del Napoli"

Il Napoli ha fatto la sua parte, ora spetta all’Inter rispondere, con tutta la pressione del momento. Lautaro e compagni affronteranno il Bologna con i partenopei appaiati in classifica. È vero che i campani hanno faticato più del previsto contro il Monza, ma in casa Inter nessuno si aspettava regali. Il gol decisivo di McTominay, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport-Stadio, è arrivato mentre i nerazzurri erano già arrivati in hotel, dopo il viaggio in treno da Rho a Bologna. Un po’ di fastidio c’è stato, ma la delusione è durata poco. Questa giornata si prospettava complicata per la squadra di Inzaghi, e così sarà. L’obiettivo resta uno: restare davanti. In altre parole, è vietato perdere contro il Bologna, anzi, se possibile, cercare il colpo pieno. Conservare tre punti di vantaggio significherebbe avere un margine di sicurezza in caso di un futuro passo falso. L’Inter, comunque, è una squadra matura.

Difficile pensare che si faccia influenzare dal risultato del Napoli o dall’orario della partita. La prossima giornata, tra l’altro, si invertiranno le cose. È il destino di chi compete su più fronti, ma è un destino stimolante. La vera incognita sarà l’impatto del match contro il Bayern, una gara intensa che ha lasciato inevitabilmente qualche scoria fisica e mentale. Tuttavia, la qualificazione in semifinale ha portato entusiasmo. Inzaghi lo sa e per questo ha ridotto al minimo le rotazioni, affidandosi ai titolari. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione, come contro l’Atalanta, evitando cali di tensione come accaduto con il Parma.